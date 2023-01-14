«Лавина» из лыжников сойдёт с горы на Уктусе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Традиционный массовый спуск лыжников с одного из склонов на Уктусе состоится в конце этой недели. Предполагается, что в нём поучаствует не менее сотни спортсменов.Акция «Светящаяся гора» запланирована на поздний вечер пятницы, 20-го января. Тёмное время суток, как и в предыдущие годы, выбрано ради большей зрелищности, ведь слово «светящаяся» в название акции попало неспроста. Участников просят в назначенное время прийти не только на лыжах, но и с фонариками — налобными, нагрудными или ручными. Ровно в 22:00, когда выключат искусственный свет на всех склонах Уктуса, лыжники зажгут фонарики и начнут спуск.Программа мероприятия содержит не только сход «световой лавины». Этим вечером на Уктусе выберут лучший костюм лыжника и объявят победителей конкурса репостов в соцсети «ВКонтакте». Катание на Уктусских склонах продлится аж до 2-х часов ночи. Для пущей привлекательности мероприятия цены на пользование подъёмниками обещают снизить вдвое.