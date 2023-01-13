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Конец недели в Свердловской области будет теплым
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге во второй половине недели будет тепло. Температура воздуха ожидается в районе -3°С.
Сегодня, 19 января, в области переменная облачность, местами на севере небольшой снег. Днем -3…-8°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Днем -3…-5°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 3-8 и/сек.
В пятницу, 20 января, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -8…-13°С, в горах и низинах до -18°С. Днем -2…-7°С. Ветер южный, юго-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -8…-10°С, днем -2…-4°С. Ветер южный, юго-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В субботу, 21 января, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ночью -6…-11°С, в горах и низинах до -16°С. Днем 0…-5°С. Ветер юго-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -6…-8°С, днем -1…-3°С. Ветер юго-западный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 19 января, в области переменная облачность, местами на севере небольшой снег. Днем -3…-8°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Днем -3…-5°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 3-8 и/сек.
В пятницу, 20 января, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -8…-13°С, в горах и низинах до -18°С. Днем -2…-7°С. Ветер южный, юго-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -8…-10°С, днем -2…-4°С. Ветер южный, юго-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В субботу, 21 января, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ночью -6…-11°С, в горах и низинах до -16°С. Днем 0…-5°С. Ветер юго-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -6…-8°С, днем -1…-3°С. Ветер юго-западный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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