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В столице Урала стартовал онлайн-проект в честь 80-летия победы в Сталинградской битве
Общество
Фото: сайт онлайн-проекта bitva.supa.ws
В Екатеринбурге специалисты Муниципального объединения библиотек города подготовили онлайн-проект «Сталинград: путь к победе» с использованием ресурсов Президентской библиотеки.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, презентация посвящена 80-летию победы в Сталинградской битве. В ней представлены документы и материалы, рассказывающие о подвиге советского народа.
В подборке материалов есть первый исторический очерк-брошюра о ходе битвы, документальный фильм из коллекции Русского исторического канала, коллекция открыток и другие уникальные документы.
Напомним, что россияне 2 февраля отмечают День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, презентация посвящена 80-летию победы в Сталинградской битве. В ней представлены документы и материалы, рассказывающие о подвиге советского народа.
В подборке материалов есть первый исторический очерк-брошюра о ходе битвы, документальный фильм из коллекции Русского исторического канала, коллекция открыток и другие уникальные документы.
Напомним, что россияне 2 февраля отмечают День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году.
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