Скоростные электропоезда из Екатеринбурга в Североуральск начнут курсировать уже в эту пятницу

Владислав Постников © Вечерние ведомости

О том, что «Ласточки» по маршруту Екатеринбург – Серов – Бокситы запустят в 2023 году, было объявлено губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и начальником Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым в конце прошлого года.Теперь стала известна дата начала курсирования поездов и их расписание.Первый поезд отправится со станции Бокситы (город Североуральск) 20 января в 04:15. В 06:02 он будет в Серове, в 11:44 прибудет на вокзал Екатеринбурга.В обратном направлении поезд будет отправляться из столицы Урала в 16:00, из Серова — в 21:56 и прибывать на станцию Бокситы в 23:30.Электропоезд будет делать остановки на станциях «Лесная Волчанка», «Краснотурьинская», «Серов», «Лобва», «Ляля», «Верхотурье», «Выя», «Верхняя», «Кушва», «Гороблагодатская», «Баранчинская», «Смычка», «Нижний Тагил» и «ВИЗ».В областном департаменте информационной политики сообщили, что до февраля «Свердловская пассажирская компания» установила специальный тариф на билет от Екатеринбурга до Североуральска в 883 рубля. Время в пути на «Ласточке» между этими городами составит 7,5 часов, что, по словам, чиновников, на два часа быстрее, чем было ранее на маршруте с пересадкой на автобус.