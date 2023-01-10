В Свердловской области потеплеет до -4°С

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области на этой неделе ожидается устойчивая теплая погода. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.По данным синоптика, температура воздуха ночью будет -10…-16°С, днем -4…-10°С. Существенных осадков не ожидается. Лишь во второй половине недели вероятен небольшой снег на севере области.В регионе на этой неделе преобладающий ветер западного направления от слабого до умеренного.