Несколько улиц Алапаевска перекрыли для автобусов

«Ограничения будут действовать до тех пор, пока ответственные организации не устранят недостатки зимнего содержания дорог, влияющие на безопасность дорожного движения», – сообщили в ГИБДД.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Алапаевске по четырем улицам ограничили движение двух рейсовых автобусов. Это связано с выявленными недостатками зимнего содержания дорог.В Госавтоинспекции Свердловской области рассказали, что сегодня с 13.00 ограничено движение автобусных маршрутов №1 и №6 по улицам Радищева, Льва Толстого, Чапаева и Суворова.