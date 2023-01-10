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Несколько улиц Алапаевска перекрыли для автобусов
Общество
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В Алапаевске по четырем улицам ограничили движение двух рейсовых автобусов. Это связано с выявленными недостатками зимнего содержания дорог.
В Госавтоинспекции Свердловской области рассказали, что сегодня с 13.00 ограничено движение автобусных маршрутов №1 и №6 по улицам Радищева, Льва Толстого, Чапаева и Суворова.
В Госавтоинспекции Свердловской области рассказали, что сегодня с 13.00 ограничено движение автобусных маршрутов №1 и №6 по улицам Радищева, Льва Толстого, Чапаева и Суворова.
«Ограничения будут действовать до тех пор, пока ответственные организации не устранят недостатки зимнего содержания дорог, влияющие на безопасность дорожного движения», – сообщили в ГИБДД.
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