Дорожники изменили проект реконструкции старейшего участка ЕКАД

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге дорожники изменили проект реконструкции одного из съездов старейшего участка кольцевой автодороги. Изменения призваны обеспечить удобный и безопасный доступ в близлежащие садовые товарищества.Правоповоротный съезд с ЕКАД на дублер Сибирского тракта закрыли на реконструкцию в сентябре прошлого года. Во время реализации проекта на участке от седьмого до девятого километра возникла необходимость провести дополнительные работы. Для этого дорожники скорректировали проектную документацию и получили новое положительное заключение госэкспертизы.В департаменте информполитики Свердловской области рассказали, что теперь проект позволяет изменить конфигурацию заезда и выезда из садов Долинка, Ласточка, Солнечный и поселка Семь Ключей. Параллельно кольцевой дороге построят местный проезд с тротуарами и освещением.Дополнительные работы увеличили срок реконструкции объекта. На данный момент на правоповоротном съезде с ЕКАД на дублер Сибирского тракта подготовлено земляное полотно из скального грунта. Работы по устройству слоев дорожной одежды и покрытия смогут выполнить только в теплое время года. Движение по съезду обещают открыть к июлю.На время проведения работ специалисты управления автомобильных дорог области разработали временную схему организации дорожного движения, которая позволяет безопасно проехать на дублер Сибирского тракта через транспортную развязку на пересечении ЕКАД – Владимира Высоцкого. На развязке временно установили светофор.