Возрастное ограничение 18+

Дорожники изменили проект реконструкции старейшего участка ЕКАД

15.23 Вторник, 17 января 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге дорожники изменили проект реконструкции одного из съездов старейшего участка кольцевой автодороги. Изменения призваны обеспечить удобный и безопасный доступ в близлежащие садовые товарищества.

Правоповоротный съезд с ЕКАД на дублер Сибирского тракта закрыли на реконструкцию в сентябре прошлого года. Во время реализации проекта на участке от седьмого до девятого километра возникла необходимость провести дополнительные работы. Для этого дорожники скорректировали проектную документацию и получили новое положительное заключение госэкспертизы.

В департаменте информполитики Свердловской области рассказали, что теперь проект позволяет изменить конфигурацию заезда и выезда из садов Долинка, Ласточка, Солнечный и поселка Семь Ключей. Параллельно кольцевой дороге построят местный проезд с тротуарами и освещением.

Дополнительные работы увеличили срок реконструкции объекта. На данный момент на правоповоротном съезде с ЕКАД на дублер Сибирского тракта подготовлено земляное полотно из скального грунта. Работы по устройству слоев дорожной одежды и покрытия смогут выполнить только в теплое время года. Движение по съезду обещают открыть к июлю.

На время проведения работ специалисты управления автомобильных дорог области разработали временную схему организации дорожного движения, которая позволяет безопасно проехать на дублер Сибирского тракта через транспортную развязку на пересечении ЕКАД – Владимира Высоцкого. На развязке временно установили светофор.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Водонапорной башне в центре Екатеринбурга обновили крышу
12 января 2023
Водитель «девятки» в Свердловской области насмерть сбил пешехода
13 января 2023
Пресс-конференцию свердловского губернатора перенесли на неопределенный срок
12 января 2023
Две автодороги в Свердловской области перекрыли из-за снега
10 января 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Екатеринбурге хотят уничтожить одного из последних путти

Как одна из уникальных сразу в нескольких аспектах усадеб внезапно оказалась исключена из перечня объектов культурного наследия
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
20:02 Прошлым вечером в Асбесте сильно полыхнула котельная частного дома
19:53 Скоростные электропоезда из Екатеринбурга в Североуральск начнут курсировать уже в эту пятницу
19:07 На долгий срок отправили в колонию наркоторговку из Североуральска
18:45 Свердловская киностудия пригласила жителей области сняться в кино
17:55 В Свердловской области потеплеет до -4°С
17:20 В Крещение в Екатеринбурге организуют 14 купелей
16:59 На Урале четверо мужчин обвиняются в похищении предпринимательницы
16:21 Несколько улиц Алапаевска перекрыли для автобусов
15:54 РЭК подготовила проект постановления о повышении стоимости проезда в метро Екатеринбурга
15:23 Дорожники изменили проект реконструкции старейшего участка ЕКАД
14:52 Свердловчанин заплатит 350 тысяч рублей женщине за простреленную ногу
14:26 За год аэропорт Кольцово обслужил 5,8 миллиона пассажиров
13:48 В Свердловской области подтвердили еще 194 случая коронавируса
13:17 В ЦУР Свердловской области заявили, что мутная вода в Исети – из-за автомобильных шипов
12:52 В Каменске-Уральском грузовой поезд сбил женщину
12:24 Роспотребнадзор подтвердил обнаружение туберкулеза в одной из школ Екатеринбурга
11:55 Автоинспекторы задержали за выходные в Екатеринбурге 12 пьяных водителей
11:23 Скрывавшемуся 10 лет от правосудия екатеринбуржцу вынесли приговор за разбой
10:50 В одной из школ Екатеринбурга обнаружили туберкулез
10:21 В Свердловской области вновь растет заболеваемость ОРВИ
09:54 Крупнейший банк Крыма заходит в Екатеринбург
09:22 Ночной пожар в Екатеринбурге вывел на улицу 12 человек
21:17 Бесплатные прививки от бешенства могут получить питомцы екатеринбуржцев
20:29 Мелодии из фильмов Дэвида Линча зазвучат в екатеринбургском джаз-клубе
19:51 За жизнь «обледеневшей» Марфы борется екатеринбургский приют «Клякса»
19:13 Екатеринбург прощается с новогодними праздниками
Все новости Свердловской области
17:34 В Ульяновске завершили расследование громкого убийства ребёнка, которое произошло 34 года назад
16:34 Путин заявил, что некоторые предприятия ОПК в России работают круглосуточно
15:30 В Красноярском крае произошел разлив 15-ти тонн нефтепродуктов, введен режим ЧС
14:52 Шойгу заявил о масштабных изменениях в ВС РФ, которые запланированы на ближайшие три года
14:12 Сенатор Клишас назвал инициативу об изъятии имущества иноагентов антиконституционной
13:49 В Челябинске контрактник получил 5 лет колонии за самоволку и уклонение от мобилизации
13:22 СК: в Мегионе после крупной коммунальной аварии возбуждено уголовное дело по статье о халатности
12:27 Во Франции загорелся склад с литиевыми батареями, жителей попросили не выходить на улицу и закрыть окна
11:48 Ставропольская прокуратура проверяет сообщения об избиении ребенка плетью в школе
10:58 «Ъ»: производители йогуртов в России опасаются сокращения производства из-за нехватки загустителей
10:23 В Калифорнии в результате стрельбы погибли шесть человек, в том числе младенец
17:42 Итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла в возрасте 95 лет
16:52 Россияне стали крупнейшими зарубежными покупателями недвижимости в Дубае
16:07 В Кузбассе из-за заснеженности дорог в снегу застряли две «скорые»
15:14 В Уфе 18-летний местный житель зарезал свою мать
14:38 Объем неплатежей по розничным задолженностям продолжает расти
14:05 За год затраты на поставку кофе в Россию выросли в 5 раз
13:21 Два человека погибли при взрыве на химзаводе в Китае
12:41 Среди пассажиров рухнувшего самолёта в Непале было четверо россиян
11:22 В Госдуме предложили правительству разрешить оплату услуг ЖКХ маткапиталом
10:45 Каждый новый штамм коронавируса страшит россиян все меньше
17:36 Путин поручил ведомствам контролировать, чтобы полиция не применяла наручники в отношении женщин и детей
16:59 Путин поручил правительству развивать производство протезов и определить потребность в средствах для перевязки
15:21 В СПЧ предложили на законодательном уровне ввести понятие «предатель»
14:52 В кемеровской больнице организовали продажу свежего мяса и колбасы, Минздрав провел проверку
13:44 Депутат ГД Останина сообщила об отмене отсрочки для отцов троих детей, её коллеги пока не в курсе
Все новости России и мира
20:02 Прошлым вечером в Асбесте сильно полыхнула котельная частного дома
19:53 Скоростные электропоезда из Екатеринбурга в Североуральск начнут курсировать уже в эту пятницу
19:07 На долгий срок отправили в колонию наркоторговку из Североуральска
18:45 Свердловская киностудия пригласила жителей области сняться в кино
17:55 В Свердловской области потеплеет до -4°С
17:20 В Крещение в Екатеринбурге организуют 14 купелей
17:06 Росреестр Прикамья разъясняет, может ли гражданин-должник выехать за пределы Российской Федерации
16:59 На Урале четверо мужчин обвиняются в похищении предпринимательницы
16:21 Несколько улиц Алапаевска перекрыли для автобусов
15:54 РЭК подготовила проект постановления о повышении стоимости проезда в метро Екатеринбурга
15:23 Дорожники изменили проект реконструкции старейшего участка ЕКАД
14:52 Свердловчанин заплатит 350 тысяч рублей женщине за простреленную ногу
14:26 За год аэропорт Кольцово обслужил 5,8 миллиона пассажиров
13:48 В Свердловской области подтвердили еще 194 случая коронавируса
13:17 В ЦУР Свердловской области заявили, что мутная вода в Исети – из-за автомобильных шипов
13:09 Ученые Пермского Политеха разработали технологию создания чувствительных оптических устройств
12:52 В Каменске-Уральском грузовой поезд сбил женщину
12:24 Роспотребнадзор подтвердил обнаружение туберкулеза в одной из школ Екатеринбурга
11:55 Автоинспекторы задержали за выходные в Екатеринбурге 12 пьяных водителей
11:23 Скрывавшемуся 10 лет от правосудия екатеринбуржцу вынесли приговор за разбой
10:50 В одной из школ Екатеринбурга обнаружили туберкулез
10:28 В Управления ФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»
10:21 В Свердловской области вновь растет заболеваемость ОРВИ
09:54 Крупнейший банк Крыма заходит в Екатеринбург
09:22 Ночной пожар в Екатеринбурге вывел на улицу 12 человек
21:17 Бесплатные прививки от бешенства могут получить питомцы екатеринбуржцев
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK