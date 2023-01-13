За год аэропорт Кольцово обслужил 5,8 миллиона пассажиров

– Частично компенсировать такие потери удалось благодаря открытию и возобновлению полетов по ряду региональных направлений. Абсолютными «новичками» года в Кольцово стали Астрахань, Ставрополь, Владикавказ и Южно-Сахалинск. Возобновились рейсы во Владивосток, Горно-Алтайск, Нягань и Орск. Лидерами по приросту пассажиропотока относительно 2021 года стали Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Владивосток, Чита и Махачкала, – рассказали в Кольцово.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Екатеринбургский аэропорт Кольцово в 2022 года обслужил 5,84 миллиона пассажиров. Это на 3,6% меньше, чем в 2021 году.В пресс-службе аэропорта «Вечерним ведомостям» рассказали, что большинство пассажиров (4,7 миллиона человек) путешествовали внутрироссийскими рейсами. В 2021 году этот показатель составлял 4,9 миллиона пассажиров.Уральцам в прошлом году были доступны прямые регулярные перелеты в 59 городов России. Самыми популярными направлениями стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Основным фактором снижения пассажиропотока на внутренних линиях называют закрытие с февраля воздушного пространства над аэропортами юга России.Пассажиропоток на международных линиях оказался сопоставим с показателями предыдущего года. В первом полугодии ограничения в авиаотрасли привели к отмене или сокращению регулярных и чартерных рейсов на традиционных туристических направлениях. Отмененные рейсы удалось возместить за счет развития полетных программ авиаперевозчиков в Армению, Казахстан и Таджикистан.Со второго полугодия адаптационные мероприятия в отечественной авиаотрасли позволили возобновить и увеличить число рейсов на курорты Турции, ОАЭ, Индии и Таиланда. Лидеры на международных направлениях – Анталья, Душанбе и Дубай. Всего в прошлом году пассажирам Кольцово были доступны рейсы по 33 зарубежным маршрутам.