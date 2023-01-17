Роспотребнадзор подтвердил обнаружение туберкулеза в одной из школ Екатеринбурга

«Обработка в школе проведена дважды – в декабре 2022 года и январе 2023 года», – отметили в Роспотребнадзоре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости