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Роспотребнадзор подтвердил обнаружение туберкулеза в одной из школ Екатеринбурга
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Роспотребнадзор подтвердил обнаружение туберкулеза в школе №75 в Екатеринбурге. Случай заболевания (без выделения бактерий во внешнюю среду) был зарегистрирован в конце декабря прошлого года.
В свердловском управлении Роспотребнадзора рассказали, что специалисты Северного Екатеринбургского территориального отдела провели эпидрасследование. Школе выдано предписание о проведении санпрофмероприятий – дезинфекции и осмотра контактных детей.
Ранее мы писали, что, по словам родителей учеников данной школы, администрация учебного заведения пыталась скрыть от них факт обнаружения туберкулеза. Также родителя заявляли, что санитарную обработку провели только в январе, когда дети уже вышли в школу.
В свердловском управлении Роспотребнадзора рассказали, что специалисты Северного Екатеринбургского территориального отдела провели эпидрасследование. Школе выдано предписание о проведении санпрофмероприятий – дезинфекции и осмотра контактных детей.
«Обработка в школе проведена дважды – в декабре 2022 года и январе 2023 года», – отметили в Роспотребнадзоре.
Ранее мы писали, что, по словам родителей учеников данной школы, администрация учебного заведения пыталась скрыть от них факт обнаружения туберкулеза. Также родителя заявляли, что санитарную обработку провели только в январе, когда дети уже вышли в школу.
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