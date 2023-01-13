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В одной из школ Екатеринбурга обнаружили туберкулез
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Родители учеников школы №75 в Екатеринбурге заявляют, что в конце декабря в учебном заведении был обнаружен туберкулез. По их словам, администрация школы пыталась скрыть от них эту информацию. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на родителей учеников.
По словам собеседницы ЕАН, 11 января 2023 года родителей школьников уведомили, что в здании будет проводиться санитарная обработка, дети должны прийти ко второй смене. Преподаватель не сказала, от чего будет проводиться обработка.
Оказалось, что палочку Коха в школе обнаружили еще 25 декабря 2022 года. Ученики пошли в школу, как и было запланировано 9 января, а санитарную обработку провели только через четыре дня.
По словам собеседницы ЕАН, 11 января 2023 года родителей школьников уведомили, что в здании будет проводиться санитарная обработка, дети должны прийти ко второй смене. Преподаватель не сказала, от чего будет проводиться обработка.
«Я спросила в родительском чате, и представитель родительского комитета рассказала, что будет обработка от открытой формы туберкулеза», – сообщила родительница.
Оказалось, что палочку Коха в школе обнаружили еще 25 декабря 2022 года. Ученики пошли в школу, как и было запланировано 9 января, а санитарную обработку провели только через четыре дня.
«Санитарные врачи работали в школе, когда там находились дети. Администрация школы отказывается отвечать, у кого был обнаружен туберкулез, на каком этаже», – добавила собеседница издания.
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