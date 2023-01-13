В одной из школ Екатеринбурга обнаружили туберкулез

«Я спросила в родительском чате, и представитель родительского комитета рассказала, что будет обработка от открытой формы туберкулеза», – сообщила родительница.

«Санитарные врачи работали в школе, когда там находились дети. Администрация школы отказывается отвечать, у кого был обнаружен туберкулез, на каком этаже», – добавила собеседница издания.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости