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В Свердловской области вновь растет заболеваемость ОРВИ
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
С 9 по 15 января в Свердловской области зарегистрировали 34 984 случая ОРВИ. Это на 30,7% выше уровня прошлой недели и на 25,3% выше среднего многолетнего уровня.
В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что в области доминирует грипп А(H1N1), также выделены вирусы гриппа В, гриппа А (Н3N2), парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы, риновирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, SARS-CoV-2, боковирусы.
Неблагополучными по заболеваемости признаны ГО Первоуральск, ЗАТО Свободный и Асбестовский городской округ. На Екатеринбург приходится 14 964 случая ОРВИ, что на 22% выше уровня прошлой недели и среднего многолетнего уровня.
Кроме того, за неделю в Свердловской области по предварительным диагнозам зарегистрирован 771 случай внебольничных пневмоний. Это на 43,36% больше, чем на прошлой неделе. В Екатеринбурге зафиксировано 228 заболевших.
В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что в области доминирует грипп А(H1N1), также выделены вирусы гриппа В, гриппа А (Н3N2), парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы, риновирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, SARS-CoV-2, боковирусы.
Неблагополучными по заболеваемости признаны ГО Первоуральск, ЗАТО Свободный и Асбестовский городской округ. На Екатеринбург приходится 14 964 случая ОРВИ, что на 22% выше уровня прошлой недели и среднего многолетнего уровня.
Кроме того, за неделю в Свердловской области по предварительным диагнозам зарегистрирован 771 случай внебольничных пневмоний. Это на 43,36% больше, чем на прошлой неделе. В Екатеринбурге зафиксировано 228 заболевших.
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