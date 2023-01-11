Возрастное ограничение 18+
Бесплатные прививки от бешенства могут получить питомцы екатеринбуржцев
Общество
Фото Антона Каптелова
В конце минувшего, 2022-го года, в Екатеринбурге был объявлен карантин по бешенству. Связано это было с несколькими случаями обнаружения заражённых животных в черте города.
Карантинные меры включают в себя запреты на лечение больных восприимчивых животных, их ввоз и вывоз в зону карантина и многое другое. Меж тем, для владельцев домашних животных предоставлена возможность бесплатно сделать своим питомцам прививку от бешенства. Такие прививки могут поставить в государственных ветеринарных станциях, которые есть в каждом крупном районе Екатеринбурга. Так, например, в ветстанции Орджоникидзевского района бесплатные прививки от бешенства ставят кошкам и собакам каждое утро в будние дни, с 9-ти до 10-ти часов. Оплатить придётся только заведение «Международного ветеринарного паспорта животного», куда будет занесена запись о прививке. Да и то, стоит такая услуга недорого, в пределах двух сотен рублей, а при желании от неё можно вовсе отказаться.
Более того, чтобы обезопасить город от эпидемии бешенства, сотрудники ветстанций готовы выехать к владельцам больших «стай» кошек или собак. Договориться о такой вакцинации «с доставкой на дом» можно по телефонам ветстанций, указанным на сайте Управления ветеринарии Екатеринбурга.
Карантинные меры включают в себя запреты на лечение больных восприимчивых животных, их ввоз и вывоз в зону карантина и многое другое. Меж тем, для владельцев домашних животных предоставлена возможность бесплатно сделать своим питомцам прививку от бешенства. Такие прививки могут поставить в государственных ветеринарных станциях, которые есть в каждом крупном районе Екатеринбурга. Так, например, в ветстанции Орджоникидзевского района бесплатные прививки от бешенства ставят кошкам и собакам каждое утро в будние дни, с 9-ти до 10-ти часов. Оплатить придётся только заведение «Международного ветеринарного паспорта животного», куда будет занесена запись о прививке. Да и то, стоит такая услуга недорого, в пределах двух сотен рублей, а при желании от неё можно вовсе отказаться.
Более того, чтобы обезопасить город от эпидемии бешенства, сотрудники ветстанций готовы выехать к владельцам больших «стай» кошек или собак. Договориться о такой вакцинации «с доставкой на дом» можно по телефонам ветстанций, указанным на сайте Управления ветеринарии Екатеринбурга.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Стая собак напала на женщину с ребенком в Екатеринбурге
11 января 2023
11 января 2023
В Свердловской области стартовал зимний учёт птиц и зверей
15 января 2023
15 января 2023