Мелодии из фильмов Дэвида Линча зазвучат в екатеринбургском джаз-клубе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Для страстных киноманов, а особенно — для любителей кино «странного» — 20-е января день особый. Именно в этот день родился один из величайших режиссёров Дэвид Линч. В этом году ему исполняется 77 лет.Дата хоть и не круглая, но ею решили воспользоваться екатеринбургские поклонники Линча. Вечером пятницы это и будет 20-ое января) в клубе EverJazz на улице Тургенева пройдёт целый фестиваль, посвящённый американскому кинопостановщику. Планируется отметить день рождения Линча необычным концертом, в котором объединятся музыка, кино и перформативное искусство.Полную программу праздника организаторы не раскрывают, обещая для гостей клуба потрясающие сюрпризы. Но известно, что весь вечер пятницы в «Эверджаззе» будут звучать мелодии из фильмов именинника. Наверняка прозвучит и музыка недавно скончавшегося Анджело Бадаламенти, композитора, с которым Линч часто сотрудничал. Музыка будет звучать «вживую» — её исполнят ансамбль современной академической музыки «InterText» и квартет Андрея Коробейникова.Свой первый полнометражный фильм, «Голову-ластик», Дэвид Линч снял в 1977-м году, сразу заявив о себе как об очень талантливом, самобытном авторе. Последовавшие историческая драма «Человек-слон», фантастический боевик «Дюна», триллер «Синий бархат», криминальная драма «Дикие сердцем» становились громкими кино-событиями и почти моментально становились классикой. Наиболее широко известным произведением Линча стал телесериал «Твин Пикс», сильно повлиявший на всё телевидение в целом. В последние годы Дэвид Линч снимает видеоклипы и короткометражные фильмы такие же причудливые и непонятные, как его полнометражные шедевры.