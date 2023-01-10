Екатеринбург прощается с новогодними праздниками

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Двухнедельные новогодние каникулы позади, взрослые жители Екатеринбурга вернулись на свои рабочие места, их малолетние отпрыски — за школьные парты, ну а с площадей города стали пропадать наряженные ёлки.К примеру, на эльмашевской площади ледовый городок начали разбирать в воскресенье. Местная детвора постаралась воспользоваться любыми оставшимися мгновениями ускользающего праздника, поэтому каталась с горки даже во время демонтажа ёлки (она в этом году была здесь искусственной). Впрочем, саму горку демонтировать пока не стали, так что, покататься на ней была возможность и в понедельник, пусть и без нарядного «фона».А вот на центральной площади города Новый год ещё задержится. Праздник здесь решили продлить на неделю, до 22-го января. Изначально ледовый городок и ёлку планировали убрать 15-го января, но в связи с большим наплывом желающих полюбоваться на некогда живую красавицу и воспользоваться зимними аттракционами планы были изменены.Продолжается праздник и в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского. Очень популярные в городе высоченные горки пока не разбирают, да и работа катка «Северное сияние» помогает сохранять атмосферу праздника.