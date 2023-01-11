Возрастное ограничение 18+

Остаётся всего несколько дней для внесения предложений в Генплан Екатеринбурга

18.10 Понедельник, 16 января 2023
Общество
Фрагмент карты Генплана развития Екатеринбурга
Неравнодушные жители Екатеринбурга торопятся внести свои предложения и замечания к Генеральному плану развития города до 2045-го года. Сомнительных решений в нём — вагон и маленькая тележка, но указать на них можно только до 18-го января.

Судя по чатам и комментариям в соцсетях, наибольшее возмущение вызывает у горожан в новом генплане дорога, которую собираются прокладывать через Калиновский лесопарк. Городские чиновники обещают, что этот «дублёр» других оживлённых улиц Орджоникидзевского района станет благом для местных автомобилистов, которые устали от пробок на проспекте Космонавтов и от заторов на улице Шефской. Жители же района заявляют, что не готовы ради разгрузки дорожного трафика расставаться с любимым лесопарком, в котором многие поколения гуляют, оздоравливаются, занимаются спортом, собирают грибы и ягоды, набирают родниковую воду, загорают и купаются. А то, как именно начертана дорога в Генплане, указывает — на Калиновке чиновники попросту ставят крест.

В минувшие выходные наиболее активные горожане малым составом собирались на лыжной базе стадиона «Калининец», чтобы обсудить методы защиты леса от таких «гениальных» Генпланов. После короткого обмена мнениями, одни из активистов прошлись по лесу, оповещая лыжников о том, что те, возможно, катаются по природе последнюю зиму. Другие распространяли листовки с оповещением о том, какая угроза нависла над Калиновским лесопарком.

В соцсетях распространяется инструкция о том, как отправить свои замечания по каким-то составляющим Генплана в администрацию города. Вот она: «1. Нужно зайти на сайт администрации
2. Долистать вниз до синей кнопки «Принять участие в обсуждениях»
3. Пройти авторизацию - ввести логин и пароль от Госуслуг
4. В появившемся окне ввести Ваши предложения. Можно в свободной форме».

Стоит напомнить, что в конце прошлого года Депутаты Заксобрания Свердловской области «забрали» полномочия по утверждению Генплана у чиновников Екатеринбурга и передали их областным чиновникам.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Екатеринбуржцы обеспокоены судьбой Калиновского лесопарка
11 января 2023
В Екатеринбурге продлили срок сбора предложений по территориям для благоустройства
16 января 2023
Холодная погода подпортила екатеринбуржцам праздники
09 января 2023
Жители Екатеринбурга выбрали лучший каток города
16 января 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Екатеринбурге хотят уничтожить одного из последних путти

Как одна из уникальных сразу в нескольких аспектах усадеб внезапно оказалась исключена из перечня объектов культурного наследия
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
18:37 На трассе между Североуральском и Ивделем в выходные погиб водитель
18:10 Остаётся всего несколько дней для внесения предложений в Генплан Екатеринбурга
17:52 Рост числа погибших в пожарах фиксируют в Свердловской области
17:27 Прокуратура обязала коммунальщиков лучше убирать дороги на ВИЗе в Екатеринбурге
16:55 В Екатеринбурге вынесли приговор трем педофилам
16:24 Следователи свердловского СК «демобилизовали» обвиняемого по пяти статьям УК экс-министра
16:21 В Свердловской области нашли пропавшего мужчину
15:56 При пожаре в вагоне грузового поезда на Урале погиб проводник
15:23 С коммунальщиков в Екатеринбурге взыскали 220 тысяч рублей за травму ребенка
14:52 Свердловчан предупредили о кратковременных отключениях телерадиосигнала
14:25 В Свердловской области загорелся вагон грузового поезда
13:59 В Екатеринбурге продлили срок сбора предложений по территориям для благоустройства
13:20 Коронавирусом заболели еще 192 свердловчанина
12:51 В Каменске-Уральском девушка обвиняется в краже денег у своей бабушки
12:25 Мультикомпонентное донорство внедрили в Свердловской области
11:52 Жители Екатеринбурга выбрали лучший каток города
11:24 В Екатеринбурге осудили хирурга-стоматолога, выращивавшего коноплю
10:56 Нового штамма коронавируса боятся только 10% екатеринбуржцев
10:21 Почта России обработала в Екатеринбурге рекордное количество посылок из Китая
09:55 В Свердловской области пропал 26-летний мужчина
09:23 Штормовое предупреждение снова продлили в Свердловской области
23:31 ХК «Автомобилист» отыгрался за 8 секунд до окончания третьего периода, но всё равно проиграл
21:20 Евгений Ройзман* составил свой первый «иноагентский» отчёт
20:09 8 лет жители аварийного дома в Свердловской области ждут расселения, замерзая в своих квартирах
17:24 В Свердловской области сохраняется ветренная погода
17:06 Пожар в екатеринбургской пятиэтажке вывел на улицу 10 человек
Все новости Свердловской области
17:42 Итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла в возрасте 95 лет
16:52 Россияне стали крупнейшими зарубежными покупателями недвижимости в Дубае
16:07 В Кузбассе из-за заснеженности дорог в снегу застряли две «скорые»
15:14 В Уфе 18-летний местный житель зарезал свою мать
14:38 Объем неплатежей по розничным задолженностям продолжает расти
14:05 За год затраты на поставку кофе в Россию выросли в 5 раз
13:21 Два человека погибли при взрыве на химзаводе в Китае
12:41 Среди пассажиров рухнувшего самолёта в Непале было четверо россиян
11:22 В Госдуме предложили правительству разрешить оплату услуг ЖКХ маткапиталом
10:45 Каждый новый штамм коронавируса страшит россиян все меньше
17:36 Путин поручил ведомствам контролировать, чтобы полиция не применяла наручники в отношении женщин и детей
16:59 Путин поручил правительству развивать производство протезов и определить потребность в средствах для перевязки
15:21 В СПЧ предложили на законодательном уровне ввести понятие «предатель»
14:52 В кемеровской больнице организовали продажу свежего мяса и колбасы, Минздрав провел проверку
13:44 Депутат ГД Останина сообщила об отмене отсрочки для отцов троих детей, её коллеги пока не в курсе
12:58 Путин прибыл в Уфу на церемонию прощания с первым президентом Башкортостана
11:50 Минпросвещения: для российских школ утвердили образовательный модуль по игре в лапту
10:36 Глава СК Бастрыкин: шесть человек обвиняются в хищении из воинских частей Подмосковья и Петербурга
18:13 МЧС: площадь пожара на складе в Красноярске увеличилась до 1000 квадратных метров
17:50 В Петербурге организаторы «Спецназ шоу» получили 3 года колонии после гибели участника под колесами БТР
16:32 Власти Антальи рекомендовали девушкам ниже 160 см не выходить на улицу из-за сильного ветра
15:46 В Саратовской области почти все целевики, которые не вернулись в свои районы после учебы, — дети чиновников
13:01 Назарбаева лишили статуса почетного сенатора Казахстана
12:31 В Росздравнадзоре ответили на сообщения о пропаже из аптек детского ибупрофена
11:42 Суд в Уфе приговорил к пяти годам колонии ефрейтора, который не захотел служить в зоне боевых действий
11:22 Первого президента Башкортостана Рахимова похоронят 13 января на мусульманском кладбище Уфы
Все новости России и мира
18:37 На трассе между Североуральском и Ивделем в выходные погиб водитель
18:10 Остаётся всего несколько дней для внесения предложений в Генплан Екатеринбурга
17:52 Рост числа погибших в пожарах фиксируют в Свердловской области
17:27 Прокуратура обязала коммунальщиков лучше убирать дороги на ВИЗе в Екатеринбурге
16:55 В Екатеринбурге вынесли приговор трем педофилам
16:24 Следователи свердловского СК «демобилизовали» обвиняемого по пяти статьям УК экс-министра
16:21 В Свердловской области нашли пропавшего мужчину
15:56 При пожаре в вагоне грузового поезда на Урале погиб проводник
15:23 С коммунальщиков в Екатеринбурге взыскали 220 тысяч рублей за травму ребенка
14:52 Свердловчан предупредили о кратковременных отключениях телерадиосигнала
14:25 В Свердловской области загорелся вагон грузового поезда
13:59 В Екатеринбурге продлили срок сбора предложений по территориям для благоустройства
13:20 Коронавирусом заболели еще 192 свердловчанина
13:02 Ученые Пермского Политеха разработали экологичный клей для изготовления фанеры
12:51 В Каменске-Уральском девушка обвиняется в краже денег у своей бабушки
12:25 Мультикомпонентное донорство внедрили в Свердловской области
11:52 Жители Екатеринбурга выбрали лучший каток города
11:24 В Екатеринбурге осудили хирурга-стоматолога, выращивавшего коноплю
10:56 Нового штамма коронавируса боятся только 10% екатеринбуржцев
10:29 В Добрянке муниципальное предприятие оштрафовано за нарушение законодательства об исполнительном производстве
10:21 Почта России обработала в Екатеринбурге рекордное количество посылок из Китая
09:55 В Свердловской области пропал 26-летний мужчина
09:23 Штормовое предупреждение снова продлили в Свердловской области
23:31 ХК «Автомобилист» отыгрался за 8 секунд до окончания третьего периода, но всё равно проиграл
21:20 Евгений Ройзман* составил свой первый «иноагентский» отчёт
20:09 8 лет жители аварийного дома в Свердловской области ждут расселения, замерзая в своих квартирах
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK