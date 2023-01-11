Возрастное ограничение 18+
Остаётся всего несколько дней для внесения предложений в Генплан Екатеринбурга
Общество
Фрагмент карты Генплана развития Екатеринбурга
Неравнодушные жители Екатеринбурга торопятся внести свои предложения и замечания к Генеральному плану развития города до 2045-го года. Сомнительных решений в нём — вагон и маленькая тележка, но указать на них можно только до 18-го января.
Судя по чатам и комментариям в соцсетях, наибольшее возмущение вызывает у горожан в новом генплане дорога, которую собираются прокладывать через Калиновский лесопарк. Городские чиновники обещают, что этот «дублёр» других оживлённых улиц Орджоникидзевского района станет благом для местных автомобилистов, которые устали от пробок на проспекте Космонавтов и от заторов на улице Шефской. Жители же района заявляют, что не готовы ради разгрузки дорожного трафика расставаться с любимым лесопарком, в котором многие поколения гуляют, оздоравливаются, занимаются спортом, собирают грибы и ягоды, набирают родниковую воду, загорают и купаются. А то, как именно начертана дорога в Генплане, указывает — на Калиновке чиновники попросту ставят крест.
В минувшие выходные наиболее активные горожане малым составом собирались на лыжной базе стадиона «Калининец», чтобы обсудить методы защиты леса от таких «гениальных» Генпланов. После короткого обмена мнениями, одни из активистов прошлись по лесу, оповещая лыжников о том, что те, возможно, катаются по природе последнюю зиму. Другие распространяли листовки с оповещением о том, какая угроза нависла над Калиновским лесопарком.
В соцсетях распространяется инструкция о том, как отправить свои замечания по каким-то составляющим Генплана в администрацию города. Вот она: «1. Нужно зайти на сайт администрации
2. Долистать вниз до синей кнопки «Принять участие в обсуждениях»
3. Пройти авторизацию - ввести логин и пароль от Госуслуг
4. В появившемся окне ввести Ваши предложения. Можно в свободной форме».
Стоит напомнить, что в конце прошлого года Депутаты Заксобрания Свердловской области «забрали» полномочия по утверждению Генплана у чиновников Екатеринбурга и передали их областным чиновникам.
Судя по чатам и комментариям в соцсетях, наибольшее возмущение вызывает у горожан в новом генплане дорога, которую собираются прокладывать через Калиновский лесопарк. Городские чиновники обещают, что этот «дублёр» других оживлённых улиц Орджоникидзевского района станет благом для местных автомобилистов, которые устали от пробок на проспекте Космонавтов и от заторов на улице Шефской. Жители же района заявляют, что не готовы ради разгрузки дорожного трафика расставаться с любимым лесопарком, в котором многие поколения гуляют, оздоравливаются, занимаются спортом, собирают грибы и ягоды, набирают родниковую воду, загорают и купаются. А то, как именно начертана дорога в Генплане, указывает — на Калиновке чиновники попросту ставят крест.
В минувшие выходные наиболее активные горожане малым составом собирались на лыжной базе стадиона «Калининец», чтобы обсудить методы защиты леса от таких «гениальных» Генпланов. После короткого обмена мнениями, одни из активистов прошлись по лесу, оповещая лыжников о том, что те, возможно, катаются по природе последнюю зиму. Другие распространяли листовки с оповещением о том, какая угроза нависла над Калиновским лесопарком.
В соцсетях распространяется инструкция о том, как отправить свои замечания по каким-то составляющим Генплана в администрацию города. Вот она: «1. Нужно зайти на сайт администрации
2. Долистать вниз до синей кнопки «Принять участие в обсуждениях»
3. Пройти авторизацию - ввести логин и пароль от Госуслуг
4. В появившемся окне ввести Ваши предложения. Можно в свободной форме».
Стоит напомнить, что в конце прошлого года Депутаты Заксобрания Свердловской области «забрали» полномочия по утверждению Генплана у чиновников Екатеринбурга и передали их областным чиновникам.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Екатеринбуржцы обеспокоены судьбой Калиновского лесопарка
11 января 2023
11 января 2023
Холодная погода подпортила екатеринбуржцам праздники
09 января 2023
09 января 2023
Жители Екатеринбурга выбрали лучший каток города
16 января 2023
16 января 2023