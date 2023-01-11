С коммунальщиков в Екатеринбурге взыскали 220 тысяч рублей за травму ребенка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге суд взыскал с коммунальщиков более 220 тысяч рублей за травму, которую девочка получила, поскользнувшись на улице. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.Инцидент произошел в апреле 2022 года. Ученица школы направлялась на занятия, поскользнулась и неудачно упала на улице Ползунова в Екатеринбурге. Девочке вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила ее в больницу с переломом левого надколенника. После оказания медицинской помощи ребенка выписали домой. Процесс лечения и восстановления занял более трех месяцев. Родители девочки потратили на лечение 20 378 рублей.Мама пострадавшей девочки обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку по факту травмирования ребенка.За содержание дороги на участке, где упала школьница, отвечает МБУ «Орджоникидзевский ДЭУ», с ним заключен договор администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Прокурор района обратился в суд с иском к администрации района и ДЭУ о взыскании компенсации морального вреда девочке в размере 300 тысяч рублей и расходов на лечение – 20 378 рублей.Суд удовлетворил иск частично, взыскав с МБУ «Орджоникидзевский ДЭУ» 200 тысяч рублей компенсации морального вреда 20 378 рублей расходов на лечение. Ответчик не согласился с таким решением и подал апелляцию в Свердловский облсуд.Областной суд оставил без изменений решение Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга. Коммунальщикам предстоит выплатить маме пострадавшей девочки 220 378 рублей.