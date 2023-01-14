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Свердловчан предупредили о кратковременных отключениях телерадиосигнала
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Жителей Свердловской области предупредили о кратковременных отключениях телерадиосигнала на этой неделе.
Как сообщается на сайте РТРС, с 16 по 22 января на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Возможны перебои в работе телевидения и радио в Екатеринбурге, Асбесте, Первоуральске, Североуральске, Серове, Сосьве, Карпинске, Нижних Сергах, Афанасьевском и Сосьве.
Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Полное расписание отключений можно посмотреть по ссылке.
Как сообщается на сайте РТРС, с 16 по 22 января на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Возможны перебои в работе телевидения и радио в Екатеринбурге, Асбесте, Первоуральске, Североуральске, Серове, Сосьве, Карпинске, Нижних Сергах, Афанасьевском и Сосьве.
Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Полное расписание отключений можно посмотреть по ссылке.
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