Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге продлили срок сбора предложений по территориям для благоустройства
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга продлила срок сбора предложений горожан по территориям, которые подлежат благоустройству в 2024 году в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда», до 24.00 16 января.
В мэрии пояснили, что изменение связано с активностью горожан. За последние три дня в голосовании приняли участие 21 тысяча человек.
Чтобы предложить территорию для благоустройства в следующем году, необходимо зайти на «Платформу обратной связи», верифицировавшись через портал Госуслуг, и выбрать один из семи вариантов или предложить свой:
- парк имени Ф. Энгельса, Октябрьский район;
- летний парк «Уралмаш», Орджоникидзевский район;
- парк Блюхера, Кировский район;
- сквер по улице Титова, Чкаловский район;
- парк 50-летия ВЛКСМ, Ленинский район;
- парк 50-летия Советской власти (Метеогорка), Октябрьский район;
- парк имени Чкалова (улица Патриса Лумумбы), Чкаловский район.
Итоги опроса планируют подвести к 1 февраля. Результаты опроса будут основой для дальнейшего голосования, в ходе которого горожане решат, какая из площадок будет благоустроена в 2024 году.
В мэрии пояснили, что изменение связано с активностью горожан. За последние три дня в голосовании приняли участие 21 тысяча человек.
Чтобы предложить территорию для благоустройства в следующем году, необходимо зайти на «Платформу обратной связи», верифицировавшись через портал Госуслуг, и выбрать один из семи вариантов или предложить свой:
- парк имени Ф. Энгельса, Октябрьский район;
- летний парк «Уралмаш», Орджоникидзевский район;
- парк Блюхера, Кировский район;
- сквер по улице Титова, Чкаловский район;
- парк 50-летия ВЛКСМ, Ленинский район;
- парк 50-летия Советской власти (Метеогорка), Октябрьский район;
- парк имени Чкалова (улица Патриса Лумумбы), Чкаловский район.
Итоги опроса планируют подвести к 1 февраля. Результаты опроса будут основой для дальнейшего голосования, в ходе которого горожане решат, какая из площадок будет благоустроена в 2024 году.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Жители Екатеринбурга выбрали лучший каток города
16 января 2023
16 января 2023
Екатеринбуржцы обеспокоены судьбой Калиновского лесопарка
11 января 2023
11 января 2023
В Екатеринбурге изменится схема движения автобуса №052
13 января 2023
13 января 2023