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Коронавирусом заболели еще 192 свердловчанина
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили еще у 192 человек. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 565 638 случаев заболевания.
Госпитализировали четырех пациентов. В связи с выздоровлением выписали 159 человек. Общее число вылечившихся – 551 748.
В регионе не зафиксировано летальных исходов за последние сутки.
Госпитализировали четырех пациентов. В связи с выздоровлением выписали 159 человек. Общее число вылечившихся – 551 748.
В регионе не зафиксировано летальных исходов за последние сутки.
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