Коронавирусом заболели еще 192 свердловчанина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили еще у 192 человек. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 565 638 случаев заболевания.Госпитализировали четырех пациентов. В связи с выздоровлением выписали 159 человек. Общее число вылечившихся – 551 748.В регионе не зафиксировано летальных исходов за последние сутки.