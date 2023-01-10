Мультикомпонентное донорство внедрили в Свердловской области

«Мультикомпонентное донорство – мировой тренд. Мы попробовали, и у нас всё получилось! Наличие правильных, безопасных компонентов крови – залог успеха высокотехнологичных операций и в травматологии, и в хирургии, и в акушерстве и гинекологии, поскольку донорская кровь жизненно необходима пациентам», – рассказал главный врач Областной станции переливания крови Александр Орлов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области внедрили мультикомпонентное донорство, при котором от одного донора получают два и более компонента крови. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.На Областной станции переливания крови экспериментальная методика прошла апробацию. Теперь этот опыт будет применяться повсеместно.Данная процедура проводится с помощью аппарата, снабженного одноразовой стерильной системой, которая с помощью иглы подсоединяется к донору. Метод называется «аферез» – процесс разделения крови на компоненты. В процессе мультикомпонентного афереза можно одновременно собирать тромбоциты, плазму и при необходимости эритроциты.Заведующая отделом заготовки донорской крови и ее компонентов Областной станции переливания крови Елена Таскаева пояснила, что компоненты крови отделяются методом центрифугирования в специальном аппарате – сепараторе. Чтобы кровь не свертывалась, добавляют антикоагулянт. Каждый компонент крови собирают в отдельный стерильный пакет, а в больнице их перельют трем разным пациентам в зависимости от показаний.Врачи-трансфузиологи отмечают, что доноры хорошо переносят процедуру. Процесс занимает не больше часа. Чтобы стать мультикомпонентным донором, необходимо сначала пройти тщательное медицинское обследование. А доноры тромбоцитов должны прийти на помощь по первому зову врачей-трансфузиологов, так как этот компонент хранится не более семи суток, поэтому заготавливают его только по заявкам лечебных учреждений.