Возрастное ограничение 18+
Мультикомпонентное донорство внедрили в Свердловской области
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
В Свердловской области внедрили мультикомпонентное донорство, при котором от одного донора получают два и более компонента крови. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
На Областной станции переливания крови экспериментальная методика прошла апробацию. Теперь этот опыт будет применяться повсеместно.
Данная процедура проводится с помощью аппарата, снабженного одноразовой стерильной системой, которая с помощью иглы подсоединяется к донору. Метод называется «аферез» – процесс разделения крови на компоненты. В процессе мультикомпонентного афереза можно одновременно собирать тромбоциты, плазму и при необходимости эритроциты.
Заведующая отделом заготовки донорской крови и ее компонентов Областной станции переливания крови Елена Таскаева пояснила, что компоненты крови отделяются методом центрифугирования в специальном аппарате – сепараторе. Чтобы кровь не свертывалась, добавляют антикоагулянт. Каждый компонент крови собирают в отдельный стерильный пакет, а в больнице их перельют трем разным пациентам в зависимости от показаний.
Врачи-трансфузиологи отмечают, что доноры хорошо переносят процедуру. Процесс занимает не больше часа. Чтобы стать мультикомпонентным донором, необходимо сначала пройти тщательное медицинское обследование. А доноры тромбоцитов должны прийти на помощь по первому зову врачей-трансфузиологов, так как этот компонент хранится не более семи суток, поэтому заготавливают его только по заявкам лечебных учреждений.
На Областной станции переливания крови экспериментальная методика прошла апробацию. Теперь этот опыт будет применяться повсеместно.
«Мультикомпонентное донорство – мировой тренд. Мы попробовали, и у нас всё получилось! Наличие правильных, безопасных компонентов крови – залог успеха высокотехнологичных операций и в травматологии, и в хирургии, и в акушерстве и гинекологии, поскольку донорская кровь жизненно необходима пациентам», – рассказал главный врач Областной станции переливания крови Александр Орлов.
Данная процедура проводится с помощью аппарата, снабженного одноразовой стерильной системой, которая с помощью иглы подсоединяется к донору. Метод называется «аферез» – процесс разделения крови на компоненты. В процессе мультикомпонентного афереза можно одновременно собирать тромбоциты, плазму и при необходимости эритроциты.
Заведующая отделом заготовки донорской крови и ее компонентов Областной станции переливания крови Елена Таскаева пояснила, что компоненты крови отделяются методом центрифугирования в специальном аппарате – сепараторе. Чтобы кровь не свертывалась, добавляют антикоагулянт. Каждый компонент крови собирают в отдельный стерильный пакет, а в больнице их перельют трем разным пациентам в зависимости от показаний.
Врачи-трансфузиологи отмечают, что доноры хорошо переносят процедуру. Процесс занимает не больше часа. Чтобы стать мультикомпонентным донором, необходимо сначала пройти тщательное медицинское обследование. А доноры тромбоцитов должны прийти на помощь по первому зову врачей-трансфузиологов, так как этот компонент хранится не более семи суток, поэтому заготавливают его только по заявкам лечебных учреждений.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Внезапная смерть мужчины на Эльмаше перепугала прохожих
11 января 2023
11 января 2023