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Жители Екатеринбурга выбрали лучший каток города
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жители Екатеринбурга приняли участие в опросе в системе «Активный Екатеринбург» и назвали лучший каток города. Больше всего голосов (40%) набрал каток «Юность».
В пресс-службе мэрии сообщили, что второе и третье место заняли катки «Северное сияние» в ЦПКиО имени Маяковского (22%) и у Екатеринбург-Арены (12%). Каток в Преображенском парке набрал 8% голосов.
Менее популярными оказались площадки во дворах Екатеринбурга (5%), а катки в ТРЦ «Радуга Парк» и ТЦ «Veer Mall» набрали по 2% голосов. 10% опрошенных заявили, что вовсе не владеют коньками.
В пресс-службе мэрии сообщили, что второе и третье место заняли катки «Северное сияние» в ЦПКиО имени Маяковского (22%) и у Екатеринбург-Арены (12%). Каток в Преображенском парке набрал 8% голосов.
Менее популярными оказались площадки во дворах Екатеринбурга (5%), а катки в ТРЦ «Радуга Парк» и ТЦ «Veer Mall» набрали по 2% голосов. 10% опрошенных заявили, что вовсе не владеют коньками.
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