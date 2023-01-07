Жители Екатеринбурга выбрали лучший каток города

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жители Екатеринбурга приняли участие в опросе в системе «Активный Екатеринбург» и назвали лучший каток города. Больше всего голосов (40%) набрал каток «Юность».В пресс-службе мэрии сообщили, что второе и третье место заняли катки «Северное сияние» в ЦПКиО имени Маяковского (22%) и у Екатеринбург-Арены (12%). Каток в Преображенском парке набрал 8% голосов.Менее популярными оказались площадки во дворах Екатеринбурга (5%), а катки в ТРЦ «Радуга Парк» и ТЦ «Veer Mall» набрали по 2% голосов. 10% опрошенных заявили, что вовсе не владеют коньками.