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Штормовое предупреждение снова продлили в Свердловской области
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
В Свердловской области в очередной раз продлили штормовое предупреждение. МЧС призывает уральцев быть бдительными и соблюдать меры безопасности.
Согласно данным синоптиков, сегодня, 16 января, в области сохраняется сильный ветер с порывами до 20 м/сек.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Ранее мы публиковали прогноз погоды на ближайшие три дня.
Согласно данным синоптиков, сегодня, 16 января, в области сохраняется сильный ветер с порывами до 20 м/сек.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Ранее мы публиковали прогноз погоды на ближайшие три дня.
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