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В Свердловской области сохраняется ветренная погода
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Погода в Свердловской области в начале следующей недели остаётся ветренной. Синоптики Уральского гидрометцентра обещают ветер с порывами 15-20 метров в секунду 16 января и до 15 метров в секунду 17 января.
В понедельник, 16 января, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой снег, метель. Ночью -8…-13°C, в горах до -16°C, днём -5…-10°C. Ветер западный 5-10 м/сек, местами порывы 15-20 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -9…-11°C, днём -7…-9°C. Ветер западный 5-10 м/сек, порывы до 13 м/сек.
Во вторник, 17 января, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -11…-16°C, днём -4…-9°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -11…-13°C, днём -4…-6°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек.
В среду, 18 января, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -10…-15°C, днём -2…-7°C, на севере до -10°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -10…-12°C, днём -3…-5°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 16 января, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой снег, метель. Ночью -8…-13°C, в горах до -16°C, днём -5…-10°C. Ветер западный 5-10 м/сек, местами порывы 15-20 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -9…-11°C, днём -7…-9°C. Ветер западный 5-10 м/сек, порывы до 13 м/сек.
Во вторник, 17 января, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -11…-16°C, днём -4…-9°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -11…-13°C, днём -4…-6°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек.
В среду, 18 января, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -10…-15°C, днём -2…-7°C, на севере до -10°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -10…-12°C, днём -3…-5°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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