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В Свердловской области стартовал зимний учёт птиц и зверей
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Начиная с сегодняшнего дня специалисты департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира до конца зимы будут считать зверей и птиц, обитающих в лесах Свердловской области. Об этом сообщают в департаменте информационной политики региона.
В общей сложности участникам зимнего учёта придётся пройти порядка 35 тысяч километров. Учётчики должны дважды пройти по заранее утверждённому маршруту.
По итогам учёта специалисты определят численность 16 видов млекопитающих и 5 видов птиц. Кроме традиционных лосей, косуль и рябчиков, посчитают и редкие для свердловских лесов животных северных оленей, зайцев-русаков и росомах. Это позволит проанализировать состояние популяций и установить лимит добычи охотничьих ресурсов.
Напомним, что по итогам полевых учётов животных за 2022 год, специалисты зафиксировали увеличение количества барсуков, медведей, енотовидных собак и водоплавающих птиц.
В общей сложности участникам зимнего учёта придётся пройти порядка 35 тысяч километров. Учётчики должны дважды пройти по заранее утверждённому маршруту.
«В первый день они проводят "затирку" имеющихся следов на маршруте, а во второй день отмечают свежие следы и виды зверей, оставивших эти следы. Отдельно учитываются следы редких для данной местности животных, а также занесённых в Красную книгу. Увиденных птиц считают и в день "затирки", и в день учета следов. Затем с помощью специальных формул рассчитывается общее количество животных данной популяции в регионе»,
– объяснил директор департамента по охране животного мира Александр Кузнецов.
По итогам учёта специалисты определят численность 16 видов млекопитающих и 5 видов птиц. Кроме традиционных лосей, косуль и рябчиков, посчитают и редкие для свердловских лесов животных северных оленей, зайцев-русаков и росомах. Это позволит проанализировать состояние популяций и установить лимит добычи охотничьих ресурсов.
Напомним, что по итогам полевых учётов животных за 2022 год, специалисты зафиксировали увеличение количества барсуков, медведей, енотовидных собак и водоплавающих птиц.
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