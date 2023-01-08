В Свердловской области стартовал зимний учёт птиц и зверей

– объяснил директор департамента по охране животного мира Александр Кузнецов.

«В первый день они проводят "затирку" имеющихся следов на маршруте, а во второй день отмечают свежие следы и виды зверей, оставивших эти следы. Отдельно учитываются следы редких для данной местности животных, а также занесённых в Красную книгу. Увиденных птиц считают и в день "затирки", и в день учета следов. Затем с помощью специальных формул рассчитывается общее количество животных данной популяции в регионе»,