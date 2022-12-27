Количество медведей и барсуков увеличилось в лесах Свердловской области

«Количество зверей и птиц в регионе находится в пределах естественного колебания популяции, с тенденцией увеличения по большинству видов. Это говорит о том, что обитатели леса находятся в комфортных условиях, им хватает корма. Разнообразие животных не меняется, массовой миграции зверей и птиц в соседние регионы нет», – рассказал директор департамента Александр Кузнецов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В лесах Свердловской области, по итогам полевых учетов животных за 2022 год, увеличилось количество барсуков, медведей, енотовидных собак и водоплавающих птиц. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.По сравнению с 2021 годом, в лесах области увеличилось количество барсуков – более 8 000 особей, енотовидных собак – 5 860 особей, бобров – более 26 000 особей, норок – более 12 000 особей. Медведей стало на 55 особей больше, всего их насчитывают – 4 301.Также увеличилось количество гусей и уток. А численность ондатры за год снизилась на 6% – 61 801 особи. Специалисты объясняют, что это связано обмелением бессточных или слабо текущих водоемов – мест обитания ондатры.Подсчеты зверей и птиц в охотничьих угодьях ведут специалисты департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области.