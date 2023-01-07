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В Свердловской области выявили 242 случая коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области подтвердилось ещё 242 случая коронавируса. Вчера оперштаб сообщал о 248 заболевших. Всего был выявлен 565 221 случай.
По данным на 14 января, из больниц по выздоровлению за последние сутки было выписано 195 человек. За всё время вылечилось 551 407 пациентов.
Летальных исходов за минувший день зарегистрировано не было. За всё время среди больных коронавирусом умерло 10 910 человек.
По данным на 14 января, из больниц по выздоровлению за последние сутки было выписано 195 человек. За всё время вылечилось 551 407 пациентов.
Летальных исходов за минувший день зарегистрировано не было. За всё время среди больных коронавирусом умерло 10 910 человек.
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