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В Свердловской области выявили 242 случая коронавируса

16.56 Суббота, 14 января 2023
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области подтвердилось ещё 242 случая коронавируса. Вчера оперштаб сообщал о 248 заболевших. Всего был выявлен 565 221 случай.

По данным на 14 января, из больниц по выздоровлению за последние сутки было выписано 195 человек. За всё время вылечилось 551 407 пациентов.

Летальных исходов за минувший день зарегистрировано не было. За всё время среди больных коронавирусом умерло 10 910 человек.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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12:13 Телефонные мошенники обманули жительницу Екатеринбурга на 1,6 миллиона
11:13 На борту «Уральских авиалиний» родилась девочка
10:08 Крупный пожар вспыхнул в частном доме в Богдановиче
09:23 Свердловские спасатели предупредили о сильном ветре 14 января
20:43 Против несанкционированных свалок в Свердловской лесах поборются фотоловушками
20:23 Повредивший в центре Екатеринбурга сразу 5 припаркованных машин водитель оказался москвичом
19:32 Серию музыкальных лекций про панк-рок запускает Музей андеграунда
18:46 Шведская стенка придавила ребёнка в одной из школ Нижнего Тагила
18:09 Жительницу Берёзовского подозревают в убийстве собутыльника цепью
17:49 Свердловчан ждут ветреные выходные
17:25 Виновнице смертельного ДТП в Екатеринбурге вынесли приговор
17:01 Автоинспекторы проводят в Екатеринбурге массовые проверки водителей
16:52 В Нижнем Тагиле осудят мужчину, пытавшегося убить «розочкой» брата сожительницы
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15:48 Жители свердловского села жалуются на переполненные маршрутки до Красноуфимска
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