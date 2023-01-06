Коронавирусом заболели еще 248 свердловчан

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области выявили 248 случаев коронавируса за сутки. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 564 979 случаев COVID-19.Госпитализировали 31 пациента. Выздоровели 214 человек. Всего вылечились 551 212 свердловчан.От коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 910.