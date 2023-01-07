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В столице Урала сотрудники «Сима-ленда» вместе с митрополитом спели «Отче наш»
Общество
Скрин: Митрополит Евгений, Екатеринбургский и Верхотурский / Telegram
Известные порой странными флэшмобами сотрудники компании «Сима-ленд» исполнили вместе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением молитву «Отче наш».
Эту акцию компания провела в последний день празднования Рождества.
Ранее сотрудники «Сима-ленда» ко Дню народного единства вместе с певицей Викой Цыгановой спели песню про ЧВК «Вагнер».
Эту акцию компания провела в последний день празднования Рождества.
«Весь многотысячный коллектив компании хором спел Молитву Господню – "Отче наш". Не знаю, стало ли это самой массовой молитвой в современной России, но для Урала это точно рекорд!»,
– написал митрополит в своём телеграм-канале.
Ранее сотрудники «Сима-ленда» ко Дню народного единства вместе с певицей Викой Цыгановой спели песню про ЧВК «Вагнер».
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