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Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение до 15 января
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Спасатели продлили предупреждение о сильном ветре до 15 января. Завтра, по данным синоптиков, в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами 25-27 метров в секунду.
О происшествиях и необходимости оказать кому-либо помощь нужно сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
Ветренная погода сохраняется в регионе с 12 января.
«Находясь в здании при дожде и ветре, закройте все окна и двери, проверив надежность их закрытия. В период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки»,
– напоминают в свердловском МЧС.
О происшествиях и необходимости оказать кому-либо помощь нужно сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
Ветренная погода сохраняется в регионе с 12 января.
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