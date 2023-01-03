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Срочное штормовое предупреждение объявили в Свердловской области
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Синоптики объявили срочное штормовое предупреждение в Свердловской области. МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности.
По данным синоптиков, в ближайший час и до конца 12 января местами в области ожидается сильный ветер со скоростью 25-28 м/сек.
При возникновении ЧП нужно немедленно сообщить об этом по телефону 101 или 112.
По данным синоптиков, в ближайший час и до конца 12 января местами в области ожидается сильный ветер со скоростью 25-28 м/сек.
При возникновении ЧП нужно немедленно сообщить об этом по телефону 101 или 112.
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