Срочное штормовое предупреждение объявили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Синоптики объявили срочное штормовое предупреждение в Свердловской области. МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности.По данным синоптиков, в ближайший час и до конца 12 января местами в области ожидается сильный ветер со скоростью 25-28 м/сек.При возникновении ЧП нужно немедленно сообщить об этом по телефону 101 или 112.