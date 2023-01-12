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На борту «Уральских авиалиний» родилась девочка
Общество
Фото: Уральские авиалинии
На борту авиакомпании «Уральские авиалинии», базирующейся в Екатеринбурге, во время перелёта из Москвы в Таджикистан родилась девочка. Роды принимали прямо во время полёта. Это произошло в канун Нового года.
Как сообщили в телеграм-канале «Уральских авиалиний», после набора высоты одна из пассажирок пожаловалась на боли в животе. Тогда старшая бортпроводница обратилась к пассажирам с просьбой откликнуться медикам.
Отмечается, что командир самолёта спрашивал об экстренной посадке, однако врачи уверяли, что в этом нет никакой необходимости. Через час они приняли здоровую девочку. По прилёте маму с малышкой ожидала скорая. На сегодняшний день они уже выписаны из больницы.
Как сообщили в телеграм-канале «Уральских авиалиний», после набора высоты одна из пассажирок пожаловалась на боли в животе. Тогда старшая бортпроводница обратилась к пассажирам с просьбой откликнуться медикам.
«Как по волшебству, на борту оказался почти полноценный роддом: неонатолог, две медсестры-акушерки и даже врач-рентгенолог. Медицинский персонал оценил ситуацию и согласовал порядок действий»,
– рассказали в авиакомпании.
Отмечается, что командир самолёта спрашивал об экстренной посадке, однако врачи уверяли, что в этом нет никакой необходимости. Через час они приняли здоровую девочку. По прилёте маму с малышкой ожидала скорая. На сегодняшний день они уже выписаны из больницы.
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