На борту «Уральских авиалиний» родилась девочка





– рассказали в авиакомпании. «Как по волшебству, на борту оказался почти полноценный роддом: неонатолог, две медсестры-акушерки и даже врач-рентгенолог. Медицинский персонал оценил ситуацию и согласовал порядок действий»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На борту авиакомпании «Уральские авиалинии», базирующейся в Екатеринбурге, во время перелёта из Москвы в Таджикистан родилась девочка. Роды принимали прямо во время полёта. Это произошло в канун Нового года.Как сообщили в телеграм-канале «Уральских авиалиний», после набора высоты одна из пассажирок пожаловалась на боли в животе. Тогда старшая бортпроводница обратилась к пассажирам с просьбой откликнуться медикам.Отмечается, что командир самолёта спрашивал об экстренной посадке, однако врачи уверяли, что в этом нет никакой необходимости. Через час они приняли здоровую девочку. По прилёте маму с малышкой ожидала скорая. На сегодняшний день они уже выписаны из больницы.