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Посчитать уток на речке приглашают екатеринбуржцев
Общество
Фото Антона Каптелова
Акцию проведут в Екатеринбурге в ближайшую субботу. Это будет одновременно и экскурсия, и небольшое исследование, в ходе которого участники узнают, сколько уток с реки Ольховка остались зимовать на Урале.
Автор экскурсии — биолог и педагог Мария Садыкова. Познавательную прогулку она разделила на два этапа. Первый этап состоится на берегу реки Ольховка, где экскурсовод и экскурсанты подсчитают водоплавающих пернатых. Подсчёт уток будет сопровождаться рассказом о том, для чего ведутся такие подсчёты, сколько уток оставалось на зимовку в Екатеринбурге в прошлые годы и как помогают учёным подобные данные.
С берегов Ольховки экскурсия переместится на аллеи парка УрГУПС, где из орнитологической прогулки станет прогулкой ботанической. Мария Садыкова поведает, как деревьям и кустарникам удается пережить зимние месяцы, объяснит, как деревья помогают жизни людей в городах и как людям стоило бы помогать городским растениям.
Начало экскурсии в 11:00, примерная её продолжительность — 2 часа. Для участия необходимо записаться на сайте и приобрести билет.
Автор экскурсии — биолог и педагог Мария Садыкова. Познавательную прогулку она разделила на два этапа. Первый этап состоится на берегу реки Ольховка, где экскурсовод и экскурсанты подсчитают водоплавающих пернатых. Подсчёт уток будет сопровождаться рассказом о том, для чего ведутся такие подсчёты, сколько уток оставалось на зимовку в Екатеринбурге в прошлые годы и как помогают учёным подобные данные.
С берегов Ольховки экскурсия переместится на аллеи парка УрГУПС, где из орнитологической прогулки станет прогулкой ботанической. Мария Садыкова поведает, как деревьям и кустарникам удается пережить зимние месяцы, объяснит, как деревья помогают жизни людей в городах и как людям стоило бы помогать городским растениям.
Начало экскурсии в 11:00, примерная её продолжительность — 2 часа. Для участия необходимо записаться на сайте и приобрести билет.
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