Фильмы прославленного американского режиссёра покажут в Ельцин Центре

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге решили отметить 70-летие известного американского режиссёра Джима Джармуша. Сделают наилучшим в данном случае способом — ретроспективным показом его фильмов.Фильмы Джима Джармуша можно будет посмотреть в кинозале Ельцин Центра с 19-го по 25-е января. За это время на экране Ельцин Центра покажут 7 самых известных работ американца (всего в его фильмографии вдвое больше полнометражных кинолент). Начнётся ретроспектива с «Кофе и сигарет» — антологией короткометражек Джармуша, снятых им в разные годы и объединённых черно-белой стилистикой, антуражем (все они сняты в местах общепита) и характером происходящего на экране (посетители ресторанов или кафешек общаются друг с другом на различные темы).Кроме того, в ретроспективу войдут фильмы «Мертвец», «Ночь на Земле», «Таинственный поезд», «Вне закона», «Более странно, чем в раю» и «Отпуск без конца» (это режиссёрский дебют Джармуша, снятый в 1980-м году). Все фильмы будут показаны на языке оригинала с переводом субтитрами.