На поддержку семей с детьми в Свердловской области направят 51 млрд рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В 2023 году в Свердловской области общий объем средств федерального и регионального бюджетов, которые направят на поддержку семей с детьми, составит 51 миллиард рублей. Это на семь миллиардов рублей больше, чем в прошлом году.Как заявил замгубернатора Павел Креков, с 1 января отдельные социальные выплаты, установленные законодательством области, проиндексированы на 5,5%. Речь идет о ежемесячном пособии на ребенка, социальном пособии малоимущим семьям и ежемесячном пособии одному из родителей, воспитывающему ребенка-инвалида.Также производится индексация размеров областного материнского капитала. В этом году при рождении третьего и последующих детей выплачивается 160 687 рублей, а при рождении одновременно трех и более детей – 241 030 рублей. По сравнению с 2022 годом размер выплат вырос на 8,3 тысячи и 12,5 тысячи рублей соответственно.