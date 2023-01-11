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На поддержку семей с детьми в Свердловской области направят 51 млрд рублей

17.23 Четверг, 12 января 2023
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В 2023 году в Свердловской области общий объем средств федерального и регионального бюджетов, которые направят на поддержку семей с детьми, составит 51 миллиард рублей. Это на семь миллиардов рублей больше, чем в прошлом году.

Как заявил замгубернатора Павел Креков, с 1 января отдельные социальные выплаты, установленные законодательством области, проиндексированы на 5,5%. Речь идет о ежемесячном пособии на ребенка, социальном пособии малоимущим семьям и ежемесячном пособии одному из родителей, воспитывающему ребенка-инвалида.

Также производится индексация размеров областного материнского капитала. В этом году при рождении третьего и последующих детей выплачивается 160 687 рублей, а при рождении одновременно трех и более детей – 241 030 рублей. По сравнению с 2022 годом размер выплат вырос на 8,3 тысячи и 12,5 тысячи рублей соответственно.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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