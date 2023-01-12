В Крещение в Екатеринбурге будет открыто девять купелей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в праздник Крещения Господня, 19 января, планируют открыть девять купелей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Сейчас приняты только три заявки от организаторов на согласование купелей. Остальные шесть находятся на этапе подготовки. Окончательный список купелей, соответствующих требованиям безопасности, сообщат позднее.В мэрии добавили, что заявку на согласование открытия купели и все требуемые документы для проведения массовых мероприятий организаторам необходимо предоставлять в администрацию Екатеринбурга, Центральный Екатеринбургский отдел регионального управления Роспотребнадзора, УВД МВД России по Екатеринбургу и главное управление МЧС по Свердловской области.