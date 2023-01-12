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В Крещение в Екатеринбурге будет открыто девять купелей
Общество
Фото: Анна Храновская / екатеринбург.рф
В Екатеринбурге в праздник Крещения Господня, 19 января, планируют открыть девять купелей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Сейчас приняты только три заявки от организаторов на согласование купелей. Остальные шесть находятся на этапе подготовки. Окончательный список купелей, соответствующих требованиям безопасности, сообщат позднее.
В мэрии добавили, что заявку на согласование открытия купели и все требуемые документы для проведения массовых мероприятий организаторам необходимо предоставлять в администрацию Екатеринбурга, Центральный Екатеринбургский отдел регионального управления Роспотребнадзора, УВД МВД России по Екатеринбургу и главное управление МЧС по Свердловской области.
Сейчас приняты только три заявки от организаторов на согласование купелей. Остальные шесть находятся на этапе подготовки. Окончательный список купелей, соответствующих требованиям безопасности, сообщат позднее.
В мэрии добавили, что заявку на согласование открытия купели и все требуемые документы для проведения массовых мероприятий организаторам необходимо предоставлять в администрацию Екатеринбурга, Центральный Екатеринбургский отдел регионального управления Роспотребнадзора, УВД МВД России по Екатеринбургу и главное управление МЧС по Свердловской области.
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