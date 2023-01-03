Штормовое предупреждение продлили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области предупреждение о сильном ветре продлили на 13 января. МЧС призывает местных жителей соблюдать меры безопасности и быть бдительными.Согласно данным синоптиков, завтра, 13 января, местами в области ожидается очень сильный ветер со скоростью 25-28 м/сек.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.