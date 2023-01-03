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Штормовое предупреждение продлили в Свердловской области
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области предупреждение о сильном ветре продлили на 13 января. МЧС призывает местных жителей соблюдать меры безопасности и быть бдительными.
Согласно данным синоптиков, завтра, 13 января, местами в области ожидается очень сильный ветер со скоростью 25-28 м/сек.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Согласно данным синоптиков, завтра, 13 января, местами в области ожидается очень сильный ветер со скоростью 25-28 м/сек.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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