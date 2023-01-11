В Екатеринбурге подписано соглашение о подготовке кадров для Уралтрансмаша

«Новые вызовы привели к бурному росту потребности в кадрах. По поручению губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области интенсифицирована система подготовки работников для промышленных предприятий. Акцент сделан на выстраивании прямого диалога между предприятиями и образовательными учреждениями для ранней профориентации, совместной работы над образовательными программами, а также на предоставление возможности учиться на современном оборудовании, которым оснащены наши заводы», – заявил министр промышленности и науки области Сергей Пересторонин.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге подписано четырехстороннее соглашение, направленное на развитие кадрового потенциала, научно-технической и инновационной деятельности, подготовки квалифицированных работников по востребованным специальностям Уралтрансмаша.Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, соглашении подписали министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин, министр образования и молодежной политики области Юрий Биктуганов, гендиректор Уральского завода транспортного машиностроения Дмитрий Семизоров и директор Екатеринбургского промышленно-технологического техникума имени Курочкина Мария Карабут.Уралтрансмаш будет содействовать в развитии и модернизации материальной базы техникума, а также участвовать в формировании вариативной части основных профессиональных образовательных программ по профессиям и специальностям, которые востребованы на заводе.Сейчас на Уралтрансмаше требуются станочники, операторы станков с числовым программным управлением, слесари механосборочных работ, слесари-ремонтники, электрики, контролеры, инженеры, конструкторы и технологи.Кроме того, соглашение предусматривает развитие кооперации в рамках деятельности Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня, и совместное участие в федеральном проекте «Профессионалитет».