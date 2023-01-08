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На смену морозам в Свердловскую область пришло потепление
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
После морозов в Свердловскую область и Екатеринбург пришло долгожданное потепление. Температура воздуха сегодня поднимется до -10°С, но ожидается сильный ветер. В пятницу и субботу будет еще теплее и не так ветрено.
Сегодня, 12 января, в области переменная облачность, местами небольшой снег, метели. Днем -10…-15°С. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек, отдельные порывы 15-20 м/сек, местами усиление до 25-28 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков, поземок. Днем -12…-14°С. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек, порывы до 16 м/сек.
В пятницу, 13 января, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -13…-18°С, днем -7…-12°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек, порывы до 17 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -13…-15°С, днем -9…-11°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 14 января, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -11…-16°С, днем на севере -4…-9°С, на юге -8…-13°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек, порывы до 17 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -11…-13°С, днем -9…-11°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 12 января, в области переменная облачность, местами небольшой снег, метели. Днем -10…-15°С. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек, отдельные порывы 15-20 м/сек, местами усиление до 25-28 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков, поземок. Днем -12…-14°С. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек, порывы до 16 м/сек.
В пятницу, 13 января, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -13…-18°С, днем -7…-12°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек, порывы до 17 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -13…-15°С, днем -9…-11°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 14 января, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -11…-16°С, днем на севере -4…-9°С, на юге -8…-13°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек, порывы до 17 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -11…-13°С, днем -9…-11°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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