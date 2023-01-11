В Ивделе лишенный прав водитель управлял автобусом с пассажирами

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Ивделе сотрудники ГИБДД задержали водителя, лишенного права управления ТС. Он управлял автобусом с пассажирами в салоне.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, на улице Механошина в Ивделе экипаж ДПС заметил микроавтобус FOXBUS. Инспекторы подали водителю сигнал об остановке, но водитель остановился не сразу, проехав еще несколько метров.Когда автоинспектор подошел к автобусу, то увидел, что водитель и пассажир поменялись местами. Он потребовал объяснений, попросив передать водительские удостоверения. Однако мужчина, сидевший уже на пассажирском сидении, мог предъявить только паспорт. Он пояснил, что управлял автобусом по просьбе водителя, а сам не является сотрудником предприятия, которому принадлежит транспорт.Автобус принадлежит одной из организаций Перми. В тот момент в автобусе находились вахтовики, они ехали из города Нягань в Пермский край.Изначально за рулем автобуса находился 60-летний мужчина. В дороге он устал и предложил одному и пассажиров сесть за руль, не удостоверившись даже в том, есть ли у него водительские права.Севший за руль автобуса 41-летний мужчина оказался лишен права управления за пьяное вождение еще в мае 2021 года. Он стал управлять автобусом в Ханты-Мансийском автономном округе. Спустя три часа в Ивделе мужчины, после того как их остановили автоинспекторы, поменялись местами, надеясь, что стражи порядка не заметят подвоха.В отношении 41-летнего мужчины составили протокол по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ за управление автобусом без прав. Материал уже рассмотрен в Ивдельском городском суде – мужчина должен заплатить штраф в размере 30 000 рублей.В отношении 60-летнего водителя составили административный материал по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу управления ТС лицу, лишенному прав. Информацию по данному факту направили в территориальный орган МВД для проведения проверки и принятия мер в отношении организации – владельца автобуса.