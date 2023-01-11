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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за недопуска подростков в автобус в мороз
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Следственный комитет возбудил уголовное дело о недопуске подростков в междугородний автобус в Екатеринбурге. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
На Южном автовокзале Екатеринбурга в тридцатиградусный мороз к посадке в междугородний автобус контролер не допустила двух подростков, которые купили билеты на этот же автобус, но с посадкой на Северном автовокзале. В результате дети не смогли уехать в Шадринск.
Территориальный следственный отдел СКР возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Ранее мы писали, что возбудить уголовное дело по данному факту поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
На Южном автовокзале Екатеринбурга в тридцатиградусный мороз к посадке в междугородний автобус контролер не допустила двух подростков, которые купили билеты на этот же автобус, но с посадкой на Северном автовокзале. В результате дети не смогли уехать в Шадринск.
Территориальный следственный отдел СКР возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Ранее мы писали, что возбудить уголовное дело по данному факту поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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Глава СК поручил возбудить уголовное дело на контролера, не пустившей в автобус детей в Свердловской области
11 января 2023
11 января 2023