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Глава СК поручил возбудить уголовное дело на контролера, не пустившей в автобус детей в Свердловской области

12.53 Среда, 11 января 2023
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении контролера междугороднего автобуса в Свердловской области.

Как рассказали в СКР, контролер не пустила в автобус несовершеннолетних мальчиков в тридцатиградусный мороз из-за посадки не с той остановки, где были куплены билеты. Следственными органами организована проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому возбудить уголовное дело и представить доклад.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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