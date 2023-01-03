Свердловчан предупредили о сильном ветре

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области объявили очередное предупреждение о непогоде. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.Согласно данным синоптиков, завтра, 12 января, в регионе ожидается ветер с порывами до 17 м/сек.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.