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Свердловчан предупредили о сильном ветре
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
В Свердловской области объявили очередное предупреждение о непогоде. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.
Согласно данным синоптиков, завтра, 12 января, в регионе ожидается ветер с порывами до 17 м/сек.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Согласно данным синоптиков, завтра, 12 января, в регионе ожидается ветер с порывами до 17 м/сек.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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