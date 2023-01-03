В Свердловской области подтвердили еще 165 случаев COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области подтвердили 165 случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 564 533 случая COVID-19.Госпитализировано 34 пациента. В связи с выздоровлением выписали 338 свердловчан. Общее число вылечившихся – 550 785.В регионе не зарегистрировано случаев смерти больных коронавирусом за последние сутки.