Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области подтвердили еще 165 случаев COVID-19
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области подтвердили 165 случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 564 533 случая COVID-19.
Госпитализировано 34 пациента. В связи с выздоровлением выписали 338 свердловчан. Общее число вылечившихся – 550 785.
В регионе не зарегистрировано случаев смерти больных коронавирусом за последние сутки.
Госпитализировано 34 пациента. В связи с выздоровлением выписали 338 свердловчан. Общее число вылечившихся – 550 785.
В регионе не зарегистрировано случаев смерти больных коронавирусом за последние сутки.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Еще 80 случаев коронавируса выявили в Свердловской области
09 января 2023
09 января 2023