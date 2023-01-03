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В Свердловской области подтвердили 103 новых случая коронавируса
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки выявили 103 случая коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 564 368 случаев COVID-19.
Госпитализировали 94 пациентов. По выздоровлению выписали 189 человек. Общее число вылечившихся – 550 447.
За сутки в области не зафиксировано летальных исходов.
Госпитализировали 94 пациентов. По выздоровлению выписали 189 человек. Общее число вылечившихся – 550 447.
За сутки в области не зафиксировано летальных исходов.
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Еще 80 случаев коронавируса выявили в Свердловской области
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09 января 2023