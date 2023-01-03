В Свердловской области подтвердили 103 новых случая коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки выявили 103 случая коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 564 368 случаев COVID-19.Госпитализировали 94 пациентов. По выздоровлению выписали 189 человек. Общее число вылечившихся – 550 447.За сутки в области не зафиксировано летальных исходов.