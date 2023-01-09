Жилые дома в свердловском поселке остались без газа

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В поселке Ребристый Невьянского городского округа жилые дома остались без газа из-за прорыва газопровода. Прокуратура проводит проверку.По предварительным данным, сегодня, 10 января, в поселке Ребристый произошло повреждение газопровода низкого давления диаметром 106 мм. Из-за аварии прекращена подача газа в 28 домов, в которых проживает 128 человек.На место аварии выехал невьянский городской прокурор Егор Корнилов для организации надзорных мероприятий. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.