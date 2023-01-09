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Жилые дома в свердловском поселке остались без газа
Общество
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
В поселке Ребристый Невьянского городского округа жилые дома остались без газа из-за прорыва газопровода. Прокуратура проводит проверку.
По предварительным данным, сегодня, 10 января, в поселке Ребристый произошло повреждение газопровода низкого давления диаметром 106 мм. Из-за аварии прекращена подача газа в 28 домов, в которых проживает 128 человек.
На место аварии выехал невьянский городской прокурор Егор Корнилов для организации надзорных мероприятий. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
По предварительным данным, сегодня, 10 января, в поселке Ребристый произошло повреждение газопровода низкого давления диаметром 106 мм. Из-за аварии прекращена подача газа в 28 домов, в которых проживает 128 человек.
На место аварии выехал невьянский городской прокурор Егор Корнилов для организации надзорных мероприятий. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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