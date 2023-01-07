Возрастное ограничение 18+
Холодная погода подпортила екатеринбуржцам праздники
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Слишком большой «минус» несколько подпортил жителям Екатеринбурга отдых в праздничные дни. Вернее, в несколько последних дней зимних каникул. Из-за холодной погоды некоторые учреждения отменили мероприятия.
Так, Музей истории Екатеринбурга отменил необычную фотосессию для своих посетителей. Особенность её заключается в том, что сфотографироваться визитёрам предлагали на старинную фотокамеру. Такая же фотосессия происходила во время новогоднего бала, который устраивался в залах Музея, но дополнительный, сегодняшний сеанс, решено было перенести на неопределённый срок.
В Центральном парке отдыха имени Горького тоже решили не испытывать на морозостойкость екатеринбуржцев и гостей уральской столицы. Ранее уже сообщалось, что здесь отменили проведение всех рождественских мероприятий и большую часть аттракционов, кроме катка и горок. Но впоследствии администрация парка приняла решение до среды (то есть, до 11-го января) закрыть ещё и очень популярные в уральском народе горки, а работу катка несколько сократить (8-го января он будет работать только до 17:00).
Судя по прогнозам синоптиков, морозы в Екатеринбурге отступят через несколько дней, и уже с четверга на улице будет становиться всё теплее. А это значит, что одной помехой в работе культурно-развлекательных учреждений станет меньше.
Так, Музей истории Екатеринбурга отменил необычную фотосессию для своих посетителей. Особенность её заключается в том, что сфотографироваться визитёрам предлагали на старинную фотокамеру. Такая же фотосессия происходила во время новогоднего бала, который устраивался в залах Музея, но дополнительный, сегодняшний сеанс, решено было перенести на неопределённый срок.
В Центральном парке отдыха имени Горького тоже решили не испытывать на морозостойкость екатеринбуржцев и гостей уральской столицы. Ранее уже сообщалось, что здесь отменили проведение всех рождественских мероприятий и большую часть аттракционов, кроме катка и горок. Но впоследствии администрация парка приняла решение до среды (то есть, до 11-го января) закрыть ещё и очень популярные в уральском народе горки, а работу катка несколько сократить (8-го января он будет работать только до 17:00).
Судя по прогнозам синоптиков, морозы в Екатеринбурге отступят через несколько дней, и уже с четверга на улице будет становиться всё теплее. А это значит, что одной помехой в работе культурно-развлекательных учреждений станет меньше.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге в парке Маяковского из-за холодов отменили рождественские мероприятия
07 января 2023
07 января 2023
«Город цвета зимы» показывают в Музее истории Екатеринбурга
04 января 2023
04 января 2023