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В Екатеринбурге в парке Маяковского из-за холодов отменили рождественские мероприятия
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского из-за холодов отменили все рождественские мероприятия. Об этом сообщила администрация парка.
Фабрика подарков Деда Мороза и аттракционы в эти дни будут закрыты.
Однако горки и каток «Северное сияние» продолжат работать для горожан. Также будут открыты городские мастерские и фудкорт.
«Друзья, к сожалению мы вынуждены отменить мероприятия в парке из-за мороза на 7 и 8 января: в эти дни не будет аниматоров у елки и на катке, концертов в медиарубке»,
– говорится в телеграм-канале ЦПКиО.
Фабрика подарков Деда Мороза и аттракционы в эти дни будут закрыты.
Однако горки и каток «Северное сияние» продолжат работать для горожан. Также будут открыты городские мастерские и фудкорт.
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