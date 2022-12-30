В Екатеринбурге в парке Маяковского из-за холодов отменили рождественские мероприятия



– говорится в телеграм-канале ЦПКиО. «Друзья, к сожалению мы вынуждены отменить мероприятия в парке из-за мороза на 7 и 8 января: в эти дни не будет аниматоров у елки и на катке, концертов в медиарубке»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского из-за холодов отменили все рождественские мероприятия. Об этом сообщила администрация парка.Фабрика подарков Деда Мороза и аттракционы в эти дни будут закрыты.Однако горки и каток «Северное сияние» продолжат работать для горожан. Также будут открыты городские мастерские и фудкорт.