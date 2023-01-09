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В Екатеринбурге еще на пяти улицах запретят парковку
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге еще на пяти улицах установят дорожные знаки, запрещающих остановку и стоянку автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Парковка будет запрещена на следующих участках:
- Братьев Быковых – от Еремина до Челюскинцев;
- бульваре Академика Семихатова – от улицы Чкалова до Михеева;
- Красных Борцов – от Калинина до Кировградской;
- Ломоносова – от Калинина до Кировградской;
- Авангардная – от Калинина до Кировградской.
Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» на улицах появятся в первом квартале 2023 года.
Парковка будет запрещена на следующих участках:
- Братьев Быковых – от Еремина до Челюскинцев;
- бульваре Академика Семихатова – от улицы Чкалова до Михеева;
- Красных Борцов – от Калинина до Кировградской;
- Ломоносова – от Калинина до Кировградской;
- Авангардная – от Калинина до Кировградской.
Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» на улицах появятся в первом квартале 2023 года.
«Цель установки знаков – увеличение пропускной способности наиболее загруженных отрезков улично-дорожной сети мегаполиса» – поясняют в мэрии.
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