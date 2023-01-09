В Екатеринбурге еще на пяти улицах запретят парковку

«Цель установки знаков – увеличение пропускной способности наиболее загруженных отрезков улично-дорожной сети мегаполиса» – поясняют в мэрии.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге еще на пяти улицах установят дорожные знаки, запрещающих остановку и стоянку автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Парковка будет запрещена на следующих участках:- Братьев Быковых – от Еремина до Челюскинцев;- бульваре Академика Семихатова – от улицы Чкалова до Михеева;- Красных Борцов – от Калинина до Кировградской;- Ломоносова – от Калинина до Кировградской;- Авангардная – от Калинина до Кировградской.Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» на улицах появятся в первом квартале 2023 года.