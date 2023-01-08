Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области снизилась на 40%

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области со 2 по 8 января зарегистрировали 26 757 случаев ОРВИ. Это на 40% ниже уровня прошлой недели, но на 108,9% выше среднего многолетнего показателя.В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что неблагополучными по заболеваемости являются Березовский, Асбестовский и Сысертский городские округа, ГО Первоуральск, Ревда и Краснотурьинск. На Екатеринбург приходится 12 265 заболевших.Кроме того, за неделю по предварительным диагнозам зарегистрировано 546 случаев внебольничных пневмоний. Это ниже уровня прошлой недели на 42,14%. В Екатеринбурге зафиксировано 193 случая заболевания.