За праздники в ДТП на свердловских дорогах погибли семь человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области с 1 по 8 января произошло 48 ДТП, в которых погибли семь человек, в том числе один ребенок, и получили травмы 82 человека, из них – пять детей.Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, основные причины ДТП – несоответствие скорости конкретным условиям, выезд на встречную полосу и несоблюдение очередности проезда.Помимо этого, за новогодние праздники автоинспекторы выявили 300 пьяных водителей и 218 автомобилистов без прав. 362 водителей привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки детей, 182 автолюбителей – за выезд на полосу встречного движения, 3000 водителей – за неиспользование ремней безопасности.Также задержали 1 990 нарушителей ПДД среди пешеходов. А на стоянку специального хранения за праздники отправили 360 машин.